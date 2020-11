Caixa libera nova parcela do auxílio emergencial neste domingo

A Caixa Econômica Federal paga aos nascidos em dezembro, neste domingo (1º), mais uma parcela do Auxílio Emergencial. De acordo com o Sistema Globo, cerca de 3, 5 milhões de pessoas devem receber o valor. Além disso, os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família, a Caixa conclui na sexta-feira (3) o pagamento da segunda das 4 parcelas de R$ 300. A próxima começa a ser paga em 17 de novembro.

O valor será depositado em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usado para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito neste domingo serão liberados no dia 5 de dezembro.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.