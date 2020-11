Brasil tem quase 6 milhões de casos confirmados de Covid-19

O Brasil, segundo o Ministério da Saúde, registrou 18.947 novos casos de Covid-19 e 407 novas mortes, neste sábado (31). Elevando para 159.884 óbitos e 5.535.605 casos confirmados desde o início da pandemia no Brasil, em fevereiro deste ano.

De acordo com o R7, ao todo, 4.972.898 pessoas se curaram da covid-19 no Brasil e outros 402.823 casos estão sendo acompanhados. A taxa de letalidade da doença no país é de 2,9%.

Desde o início da pandemia, mais de 45,8 milhões de pessoas já foram infectadas pela doença em todo o mundo. Do total de doentes, quase 1,2 milhão morreram, segundo a Universidade Johns Hopkins.