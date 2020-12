Caixa deposita auxílio emergencial para nascidos em setembro

A Caixa Econômica Federal deposita neste domingo (6) as parcelas dos auxílios emergencial e extensão para 3,5 milhões beneficiários nascidos em setembro. A grana, já disponível pelo aplicativo Caixa Tem, pode ser usada para pagar boletos e fazer compras.

O grupo dos que recebem a parcela hoje faz parte do ciclo 5 do programa, com beneficiários cadastrados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CadÚnico. Eles receberam a primeira parcela de R$ 600 em junho e vão ganhar tanto o auxílio normal como a primeira parcela do auxílio extra de R$ 300.

Do total, 173,2 mil receberão as novas parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 3,3 milhões, receberão as parcelas do auxílio extensão.

O saque em dinheiro para esse grupo só poderá ser realizado em 20 de janeiro de 2021. Até lá o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Pelo sistema, os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.