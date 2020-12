Prova da segunda fase da OAB será aplicada neste domingo após adiamentos

A prova da segunda fase do XXXI Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai ser aplicada neste domingo (06), em todo o Brasil, a partir das 13h até às 18h (horário de Brasília). De acordo com o Sistema Globo, o exame sofreu 4 adiamentos em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Para a aplicação do certame, a banca organizadora espera por 49.084 candidatos. O exame é facultativo. Segundo a OAB, quem não quiser fazer a prova neste domingo estará automaticamente inscrito na próxima edição do exame, que ainda não teve a data divulgada.