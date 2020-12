Fóssil de um dos dinossauros mais antigos do mundo é descoberto no Brasil

Um novo fóssil, de um dos dinossauros mais antigos do mundo, foi descoberto no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma espécie rara, que viveu há mais de 225 milhões de anos, e foi encontrada no sítio arqueológico da cidade de Agudo, na região central do estado.



O animal foi batizado como Erythro-venator jacuiensis, ou caçador vermelho do Rio Jacuí, devido a coloração avermelhada do fóssil e ao rio que corre próximo do local do descobrimento. Ele viveu no período Triássico, quando surgiram os primeiros dinossauros.



Rodrigo Muller, paleontólogo da Universidade Federal de Santa Maria, afirma que ele era carnívoro e tinha cerca de 2 metros de comprimento.



Esse dinossauro é um dos antepassados dos terópodes, linhagem de predadores conhecidos como Tiranossauro Rex e o Velociraptor, que iriam surgir cerca de 150 milhões de anos depois. Os estudos ajudam a entender melhor como se desenvolveram esses grandes carnívoros que habitaram nosso planeta.



A reconstituição foi feita a partir de um único osso da perna do animal. Rodrigo Muller explica que o desafio de estudar esses dinossauros é utilizar como base outros animais que podem compor o parentesco.



A descoberta, divulgada esta semana, coloca em evidência a região gaúcha da Quarta Colônia, que através do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, vem trazendo várias descobertas importantes.



Na pequena cidade de Agudo, onde vivem cerca de 17 mil habitantes, se encontra o maior número de dinossauros descobertos no Rio Grande do Sul.