Caçador de traição: minirrastreador no carro vira febre

Mas saiba que é ilegal rastrear alguém sem permissão, por isso caso precise colocar o rastreador no carro, por exemplo, a pessoa deve concordar com o monitoramento.

Equipamentos como o Airtag, da Apple, as pessoas podem rastrear os próprios carros a distância em casos de furto, monitorar se os manobristas deixaram o veículo no estacionamento ou até para monitorar filhos, funcionários e companheiros. É possível ter a localização exata e em tempo real via satélite.

