Bruna Griphao diz que fará cirurgia no nariz e dieta quando sair do BBB 23

Bruna: "Eu vou passar na Xepa, mas eu vou passar feliz. Quando eu sair do Big Brother, vou operar o meu nariz. Vou operar o nariz e fazer uma dieta, vou ficar com o físico de atleta".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta sexta (10) Bruna Griphao está ficando mais velha, completando 24 anos, enquanto está confinada no BBB 23. A atriz perdeu a Prova do Líder e, como consequência, está na Xepa durante essa semana.

