Key revela que usou vestido preto em festa no BBB 23 para 'irritar' Bruna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Mesacast do BBB Tá On, Key Alves confessou que usou um vestido preto apenas para 'irritar' Bruna. Em sua festa grega do BBB 23, a atriz pediu para todos usarem branco, e a rival fez o oposto.

Key: "Ela e a Larissa queriam decidir tudo. Eu não sou 'Maria vai com as outras'. Quando elas chegaram falando: 'Todo mundo de branco', eu fui afrontosa, já fui caçando meu vestido preto. Eu queria irritar elas, mexer com o psicológico."

Key: "Eu queria irritar elas e eu sei que isso irritou. Eu falava: 'Gente, vocês não mandam em mim, a casa é minha também!'"

Relação entre Key e as rivais. Desde o início, a atleta viu Bruna e Larissa como rivais. No decorrer do programa, a jogadora de vôlei xingou e falou mal das sisters do BBB 23.