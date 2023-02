Bruna decide se afastar de Larissa após briga

BRUNA: "Não é. Eu acho melhor a gente dar uma afastada mesmo. Tô falando de coração porque senão a gente vai ficar saindo na porrada e eu não quero isso. Eu acho que vamos ficar saindo na porrada toda hora. Eu me dou muito bem com a Larissa quando a gente está bêbada"

BRUNA: "A Larissa começou a pegar ar pelo Fred. Ela comprou a briga dele. Eu falei para Larissa 'Por que você tá comprando isso se eu não tô nem brigando com você?' Você tá defendendo o Fred e eu nem tô brigando com você. E ela 'porque você é isso, suas coisas estão jogando pela casa inteira...'"

ALINE: "Ao invés de retrucar com a Larissa, por que você não foi falar com o Fred [Desimpedidos]?"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao relembrou briga com Larissa por organização do Quarto Deserto no BBB 23 (Globo) e contou que decidiu se afastar da sister.

