Briga entre prefeito e vereador gera confusão; saiba o motivo

O prefeito Matheus Fois Mendes usou as redes sociais para comentar sobre a confusão. "Sou político e meus adversários podem falar o que quiserem de mim, mas mexer com minha mulher, meu filhos e minha mãe falecida nunca vou admitir! Espero que a justiça tome providências para que nada acontecer mais, pois tive minha imagem denegrida, ameaçado de morte e isso agora… o que falta…", declarou o gestor.

A reportagem ligou para a Câmara Municipal de Pedra Branca, mas o órgão não atendeu as ligações. Já o vereador Franzé Rodrigue, do Solidariedade, foi contactado por email, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

O prefeito Matheus Gois Mendes e o vereador Franzé Rodrigues, do município de Pedra Branca, no Ceará, entraram em uma briga nessa sexta-feira (26). Um vídeo foi gravado e nas imagens, é possível ver quando os dois homens trocam xingamentos e quase se agridem fisicamente, mas são impedidos por policias militares e outras pessoas presentes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.