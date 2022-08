Brasil tem queda de 21% na geração de empregos com carteira assinada em julho

O Brasil registrou queda de 21% na criação de empregos com carteira assinado no mês de julho, em comparação com junho, de acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números foram divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

No total, foram criados 218.902 empregos com carteira assinada em julho, número que é a diferença entre 1.886.537 contratações e de 1.667.635 demissões durante o mês.

No mês de junho foram criados 277.944 vagas de emprego, portanto houve um recuo. Em comparação com julho do ano passado, o país registrou criação de 306.477 novos empregos.

Total

Ao longo de todo o ano, o Brasil acumula o total de 1.150.089 empregos, saldo de um número de 13.554.553 admissões e de 11.993.657 demissões.