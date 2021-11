Brasil não registrou mortes de gestantes por covid-19 na última semana

O Observatório aponta ainda o avanço da vacinação como responsável direto pela redução no número de óbitos. Quase 780 mil gestantes e puérperas estão completamente imunizadas com a segunda dose ou dose única. A coordenadora Ágatha Rodrigues aponta que 84% das gestantes que morreram de covid não estavam vacinadas.

Outra boa notícia é que cinco meses depois que as gestantes e puérperas foram incluídas no grupo prioritário da vacina contra covid-19, a letalidade da doença nessa população foi de 1% na segunda semana de outubro, a menor desde o início da pandemia. Em março deste ano, a mortalidade chegou a 14% nesse público. Para se ter uma ideia, a taxa de mortalidade média atual, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é de uma morte a cada 50 casos diagnosticados.

Há uma semana o Brasil não tem notificação de mortes causadas por covid entre gestantes e puérperas, mulheres que deram à luz há até 45 dias. Desde o início da pandemia, foram registradas 1.926 mortes maternas, quase 12% das infectadas com o coronavírus. As informações são do boletim semanal do Observatório Obstétrico Brasileiro.

