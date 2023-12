Brasil barrou entrada de 19 pessoas suspeitas de terrorismo em 2023

Ao menos 19 estrangeiros foram barrados ao tentar entrar no Brasil em 2023 por supostas ligações com o terrorismo, segundo autoridades com acesso a informações de inteligência que fundamentam essas recusas. Na última sexta-feira (1º), um homem de 38 anos com passaporte egípcio desembarcou sozinho do voo AZ 678, no terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

De acordo com o G1, K.B.K.E. (iniciais) partiu do Cairo, no Egito, e passou por Roma antes de tentar entrar no Brasil com um visto de negócios/turismo. Antes do desembarque, homens da Polícia Federal já haviam recebido um alerta para interceptar o passageiro. Houve trocas de informação com serviços de inteligência dos Estados Unidos.

Segundo a reportagem, policiais federais foram avisados de que o homem tinha histórico de ligação com grupos terroristas e avaliaram que ele podia representar "ameaça à segurança nacional".

Nos reportes de inteligência, não há menção ao nome do grupo terrorista ao qual o visitante seria ligado. No aeroporto, ele contou aos agentes brasileiros que teve a entrada na Argentina recusada no ano passado e que também foi parado no Canadá.

Questionado, mudava de assunto e não explicava como seria sua estadia no Brasil. Acabou repatriado na noite da mesma sexta-feira, sendo escoltado até o voo AZ 679, de volta para Roma.