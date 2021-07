Bolsonaro nomeia Alexandre Macedo para presidência do Cade

De acordo com o G1, Macedo teve a indicação aprovada, na semana passada, após ser sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ele cumprirá um mandato de quatro anos.

Alexandre Macedo foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (12), para presidir o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O decreto com a nomeação foi publicado no "Diário Oficial da União".

