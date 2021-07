Coronel Blanco será ouvido na CPI após denúncia de propina na compra de vacinas

O ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde coronel Marcelo Blanco será ouvido, nesta quinta-feira (15), na CPI da Covid. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos após ser citado em denúncias que apontam que o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, teria pedido propina de um dólar por dose de vacina na oferta das 400 milhões de doses da Astrazeneca.

De acordo com a Agência Senado, Blanco estaria em uma reunião em um restaurante de Brasília, onde teria ocorrido o pedido de propina, no dia 25 de fevereiro deste ano. Dias afirmou que, nessa ocasião, o coronel Marcelo Blanco o viu no local e apresentou a proposta para a compra dos imunizantes.