Bolsonaro nomeia 3 secretários após demissões no Ministério da Economia

1. o secretário de Tesouro e Orçamento Bruno Funchal foi substituído por Esteves Pedro Colnago Júnior; 2. o secretário do Tesouro Nacional Jeferson Bittencourt foi substituído por Paulo Fontoura Valle; 3. a secretária-especial-adjunta de Tesouro e Orçamento Gildenora Dantas foi substituída por Júlio Alexandre Menezes da Silva; 4. o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araujo, foi exonerado, mas seu substituto ainda não foi nomeado.

De acordo com o G1, as nomeações foram publicadas na edição desta sexta-feira (29) do Diário Oficial da União (DOU).

