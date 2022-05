Bolsonaro estuda diminuir FGTS de trabalhadores

O governo Bolsonaro estuda flexibilizar as regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com o intuito de reduzir o custo dos empregadores na contratação.

De acordo com a Folha de São Paulo, a proposta do Ministério da Economia é reduzir, de 8% para 2%, a alíquota de contribuição que as empresas recolhem sobre o salário dos trabalhadores e também diminuir de 40% para 20% a multa paga em caso de demissão sem justa causa.

"A proposta de redução das alíquotas das contribuições dos serviços sociais autônomos não apenas reduzirá o custo da contratação de trabalhadores, como também contribuirá com a geração de novos empregos", diz o texto de três minutas de Medidas Provisórias (MPs).

O governo alega que "o FGTS onera o empregador por incidir sobre a folha de pagamento das empresas".