Anvisa e Butantan se reúnem para discutir uso da CoronaVac em crianças

O Butantan enviou dados e informações para análise da Anvisa, no entanto, de acordo com a agência não contempla todos os itens indicados pela equipe técnica no pedido de exigência.

Os representantes do Instituto Butantan se reuniram, nesta sexta-feira (13) com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para discutir o uso da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos.

