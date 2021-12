Bolsonaro diz que filha de 11 anos não vai ser vacinada contra Covid

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na tarde desta segunda-feira (27), ao chegar em São Francisco do Sul (SC), onde passará o Réveillon, que sua filha Laura, de 11 anos, não será vacinada contra a Covid-19. Segundo a Folha, o presidente vem nas últimas semanas lançando suspeitas quanto à segurança do imunizante, já aprovado pela Anvisa para aplicação em crianças maiores de 5 anos. "A vacina para criança é muito incipiente ainda, o mundo ainda tem muita dúvida", disse Bolsonaro. O presidente também afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve definir no dia 5 de janeiro como serão as normas para a vacinação das crianças. "Espero que não haja interferência do Judiciário", concluiu o presidente.

