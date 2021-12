Gripe ou covid?: saiba como diferenciar os sintomas

Resfriado, influenza ou Covid – 19. Em tempos de pandemia, basta um espirro que logo vem a dúvida…. como faz para identificar as doenças? O resfriado, é uma infecção mais leve que a gripe, costuma apresentar sintomas que não são considerados graves e o mal-estar não persiste por muitos dias. Entre eles, os mais comuns são febre relativamente alta, acompanhada de suor e calafrios, dor de ouvido e garganta. Já os sintomas da gripe Influenza, costumam ser mais intensos logo no início e duram cerca de sete dias. Ao contrário da Covid, que começa com sintomas mais leves, que podem se agravar com o passar dos dias, como febre e tosse seca. Entre os alertas para Covid-19 também estão febre alta, calafrios, dores no corpo, perda de apetite e irritação nos olhos. Pessoas nessas situações mais graves podem ter falta de ar e dificuldade para respirar. Sintomas são parecidos Para confirmar o diagnóstico é preciso realizar exame. É o que afirma a Infectologista e professora Ana Helena Germoglio. Como as duas doenças estão circulando no Brasil, a médica recomenda, em primeiro lugar, garantir as vacinas contra a Influenza e a Covid. Já a recomendação para prevenir essas infecções é a mesma. Os cuidados são iguais tanto para a gripe ou coronavírus. Para mais orientações procure sempre um posto de atendimento médico.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.