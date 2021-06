Bolsonaro descumpre promessas e caminhoneiros ameaçam greve

De acordo com o UOL, em fevereiro deste ano, Bolsonaro prometeu à categoria que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ficariam responsáveis, inicialmente, por oferecerem os empréstimos. Além disso, eles pediram inclusão dos caminhoneiros no grupo prioritário de vacinação contra Covid-19, no entanto, segundo o Landim, os motoristas ainda não foram imunizados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.