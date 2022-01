Bolsonaro cria comitê de enfrentamento à Covid-19 para indígenas após 2 anos de pandemia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou o decreto que cria o Comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da Covid-19 para os Povos Indígenas após quase 2 anos de pandemia. O ato foi publicado na madrugada desta terça-feira (11) no Diário Oficial da União (DOU). O Comitê deve adotar medidas de enfrentamento à pandemia nos povos indígenas em isolamento ou em contato recente.

