O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira (1º), à CNN Brasil, que escolheu o desembargador Kassio Nunes, do TRF-1, para assumir a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a emissora, Bolsonaro afirmou, ainda, que a indicação irá sair já no Diário Oficial da União da sexta-feira (2).

A partir da indicação do presidente da República, o Senado ainda decidirá se aceita ou não o nome.