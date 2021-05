Bolsonaro aprova suspensão de dívida dos times de futebol durante pandemia

O texto também permite a alteração no regulamento e a interrupção de competições por motivo de surtos, epidemias e pandemias que possam comprometer a integridade física e o bem-estar dos atletas. O texto exige que a mudança seja aprovada pela maioria das agremiações partícipes do evento.

De acordo com a Agência Senado, a lei flexibiliza regras para a gestão dos clubes durante a pandemia e prevê a suspensão do pagamento das parcelas do Profut. A partir de agora, as parcelas serão incorporadas ao saldo devedor para pagamento após o período da calamidade pública. Além disso, autoriza a contratação temporária de atletas enquanto durar a pandemia. O prazo mínimo do contrato deve ser de 30 dias.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aprovou nesta sexta-feira (30) lei que suspende o pagamento do parcelamento de dívidas de times de futebol durante a pandemia da Covid-19. O ato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (30).

