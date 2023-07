Bolsa Família poderá ser pago com o Real Digital, diz presidente da Caixa

A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, anunciou nesta quarta-feira (26) que benefícios sociais e trabalhistas poderão ser pagos no futuro por meio do Real Digital, a criptomoeda oficial desenvolvida por empresas autorizadas pelo Banco Central (BC). Com o objetivo de aproveitar a digitalização financeira para promover a inclusão social, o banco lançou um consórcio em parceria com a bandeira de cartões de crédito Elo e a Microsoft para desenvolver produtos e soluções para o sistema digital.

Segundo a Agência Brasil, Maria Rita Serrano afirmou que o Real Digital possibilitará que benefícios sociais e trabalhistas sejam pagos com moeda tokenizada, ou seja, moeda convertida em ativos digitais. A presidente da Caixa enfatizou que o banco tem ampla presença em todo o território brasileiro, atingindo 99% dos municípios e servindo cerca de 155 milhões de clientes, tornando-se um ambiente propício para testar soluções inovadoras.

O consórcio entre a Caixa, a Elo e a Microsoft tem como objetivo acelerar o projeto-piloto do Real Digital. Embora a Caixa pudesse desenvolver o projeto de forma independente, o consórcio permitirá maior eficiência e agilidade no processo de criação e implementação da criptomoeda oficial. A Elo trará expertise em cartões de crédito, possibilitando opções de criptoativos com pagamento em parcelas, enquanto a Microsoft contribuirá com sua experiência tecnológica para impulsionar a utilização do Real Digital.

A tokenização, que é a representação digital de bens ou produtos financeiros, desempenhará um papel fundamental nesse sistema, facilitando as negociações em ambientes virtuais. Com a ajuda de códigos e processos de identificação, ativos (ou frações deles) poderão ser comprados e vendidos em plataformas digitais. O Real Digital tem sido testado desde março e está previsto para ser disponibilizado ao público no final de 2024.

Os testes dos sistemas desenvolvidos pelos consórcios autorizados pelo Banco Central terão início em setembro, visando avaliar a segurança da plataforma escolhida nas operações simuladas entre o Real Digital e os depósitos tokenizados das instituições financeiras. O projeto piloto abrangerá diversos ativos, incluindo depósitos bancários, contas de pagamento e títulos públicos federais.