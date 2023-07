Justiça mantém prisão de casal suspeito de torturar alunos de escola infantil

"Eventual soltura de ambos traria uma sensação geral de impunidade em detrimento do clamor público, aumentando crimes como estes no local, o que aumenta a necessidade de preservação da Ordem Pública e diminui a eficácia de medidas cautelares diferentes da prisão em amenizar a gravidade dos fatos", diz a decisão do juiz.

A decisão que manteve Eduardo e Andrea presos é do juiz Antonio Carlos Pontes de Souza, da 19ª Vara Criminal de São Paulo. Os suspeitos tiveram as prisões temporárias convertidas em preventiva.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.