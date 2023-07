Tremor de terra assusta moradores do Ceará

Moradores de cidades do Ceará relataram ter sentido um tremor de terra na noite desta quarta-feira (26). O fenômeno foi percebido em, pelo menos, três cidades: Chorozinho e Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, e Beberibe, no litoral leste.

De acordo com o g1, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que monitora tais eventos, não deu mais informações.

Morador do Centro de Chorozinho, Augusto Brito fala que sentiu o tremor por volta das 21h50. Outras localidades do município também sentiram. "Muita gente saiu de casa assustado, mas ninguém por enquanto relatou nada grave, nem com as pessoas, nem com as residências".

Ele afirma, no entanto, que a tia dele sentiu de forma mais forte. "Ela sentiu a cama tremer, junto às telhas".