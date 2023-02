Bolsa Família: Caixa paga hoje ao beneficiários com NIS final 3

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (15) a parcela de fevereiro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3. Além disso, o grupo também recebe auxílio gás no valor de R$ 112.

O programa, que era o Auxílio Brasil, voltou a se chamar Bolsa Família no mês passado e deve alcançar 21,86 milhões de famílias, com gasto de R$ 13,2 bilhões, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

As informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.