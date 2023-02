Larissa aponta machismo em brothers do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa e Aline desabafaram sobre os rumos do jogo após o resultado do Paredão desta terça-feira (14) do BBB 23 (Globo).

Numa conversa no quaro Deserto, as sisters chegaram à conclusão de que serão os próximos alvos do grupo Fundo do Mar caso Amanda seja eliminada. Larissa ainda apontou motivos para tal.

Larissa: "Amanda voltando ou Amanda saindo, é eu e você. Esqueça. Tem um machismo de achar que as mulheres são mais fracas. Tem isso. A Sarah mesmo falou disso do outro quarto, tipo: 'A Larissa e o Cris são meus alvos'. Mas com quem quer ir? Larissa"

Aline: "E é o que aconteceu. Amanda provavelmente ocupa o lugar do Antônio"

Larissa: "Eles sempre vão preferir. Se tiver que botar Cowboy ou Key, vão preferir Key. Essa visão eles têm"