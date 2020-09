Boletim médico diz que Bolsonaro não tem complicações cirúrgicas

O Hospital Albert Einstein, em São Paul, divulgou neste sábado (27) o boletim médico do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e diz que ele segue com "ótima evolução clínica e sem complicações cirúrgicas". Além disso, nesta manhã foi retirada a sonda para que ele urine normalmente.

"O Excelentíssimo Presidente da República Jair Bolsonaro segue com ótima evolução clínica e sem complicações cirúrgicas. Não apresenta sangramentos e está afebril. Foi retirada a sonda vesical para que ele urine espontaneamente. O paciente está recebendo hidratação oral e caminhando fora do quarto", diz o boletim assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista, Leonardo Lima Borges, urologista, e Miguel Cendoroglo, Diretor-Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein.

Segundo um site de notícias do Globo, a primeira-dama Michelle Bolsonaro postou uma foto do marido nas suas redes sociais nesta manhã. O presidente aparece sorrindo e fazendo um sinal de positivo com a mão.