Bolão leva metade do prêmio da Mega da Virada 2021

Um bolão com 14 cotas em Campinas, São Paulo, levou metade do prêmio da Mega da Virada 2021, sorteada na noite de ontem (31). Os participantes vão dividir o prêmio de R$ 189.062.363,74. A outra parte do valor ficou para uma aposta de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. As dezenas sorteadas foram 12,15,23,32,33,46. A Caixa registrou ainda 333 milhões de apostas, com arrecadação total de R$ 1,51 bilhão.

