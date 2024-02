BBB 24: Davi diz não saber quem é Deborah Secco após visita da atriz ao reality

"Já não acreditava no Davi quando ele disse que não conhecia a Juliette, e agora não conhece a Deborah Secco? Me poupe! Que piada!", duvidou uma internauta no X (Twitter). "Davi trabalha de Uber, não tem rádio no automóvel dele? Ele não vê outdoors, publicidade nas ruas?", questionou a ex-BBB Ana Paula Renault.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.