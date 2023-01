BBB 23: Babu monta pódio e declara torcida para sister do Camarote

Babu, em sua própria edição, deteve o recorde de mais paredões enfrentados na história do programa, fazendo parte de 10, e foi eliminado ao enfrentar Rafa Kalimann e a consquente vencedora Thelma Assis. Atualmente, está em cartaz no filme "Regra 34", da cineasta Júlia Murat.

Ainda assim, o profissional deixou claro que ainda está cedo no jogo e tudo ainda pode mudar em sua torcida: "Mas o "BBB" ensinou que a gente não pode queimar a largada na torcida, tem que ir com calma [risos]. Por enquanto, esse é o meu pódio".

Em nova entrevista para o portal O Globo, o ator foi, obviamente, questionado sobre essa nova edição do BBB. De acordo com Babu, ele acompanha o reality mesmo em meio a diversos projetos profissionais -e já tem torcida definida.

