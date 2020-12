Auxílio emergencial; veja quem recebe nesta quarta-feira

As parcelas dos auxílios emergencial e extensão serão depositados pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (09) aos nascidos em outubro. Serão beneficiados cerca de 3,5 milhões de pessoas. O pagamento fica disponível no aplicativo Caixa Tem e pode ser usado para pagar contas de água, energia, boletos, realizar compras pela internet e pelas maquininhas, entre outros.

De acordo com o R7, ao todo 171,1 mil pessoas devem receber as novas parcelas do auxílio emergencial. E cerca de 3,3 milhões, receberão o pagamento referente ao auxílio extensão.

O saque e a transferência só poderão ser realizados no dia 22 de janeiro de 2021. No entanto, o valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.