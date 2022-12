Auxílio Brasil: Caixa paga aos beneficiários com NIS de final 8

Os beneficiários do Auxílio Brasil com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8 recebem, nesta quarta-feira (12), a parcela de dezembro com o valor mínimo de R$ 600.

As informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultadas em dois aplicativos: Auxílio Brasil e Caixa Tem.