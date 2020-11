Audiência de instrução do caso Flordelis é marcada no Rio de Janeiro

Manaus/AM - A Justiça já determinou a data da audiência de instrução sobre o caso da morte do marido da deputada Flordelis, Anderson do Carmo. No dia 13 de novembro todos os acusados devem comparecer em juízo para apresentar suas defesas e serem interrogados.

Nessa fase além dos advogados e réus, também serão ouvidos os promotores do Ministério Público que devem apresentar as devidas acusações. No total, 11 pessoas foram indiciadas por participação no crime, mas apenas Flordelis permanece solta por causa da imunidades parlamentar que tem.

Para evitar que ela se esquive como fez quanto a colocação da tornozeleira eletrônica, dessa vez a juíza Nearis dos Santos determinou que ela seja intimidada tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília e ainda por meio de mensagem no celular.