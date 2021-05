Atletas brasileiros serão vacinados esta semana contra Covid

Os atletas brasileiros que devem disputar as olimpíadas de 2021 em Tóquio serão vacinados contra o novo coronavírus. As doses foram doadas pelas farmacêuticas Pfizer e Sinovac.



As aplicações serão administradas pelo Ministério da Saúde a partir desta quarta-feira (12). Além dos atletas olímpicos e paralímpicos, devem ser vacinados os membros das comissões técnicas das equipes. A lista contempla, ao todo, 1.814 pessoas. Já a doação soma 4.050 doses da vacina da Pfizer, e mais 8 mil da coronavac, da Sinovac.



Mas, a população brasileira do grupo prioritário também vai ser beneficiada. As cerca de 10 mil doses enviadas a mais serão incluídas no Programa Nacional de Imunização, como explicou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

As Olimpíadas de Tóquio, que seriam realizadas em 2020, foram adiadas para este ano devido à pandemia da covid-19. A previsão é que os jogos comecem no dia 23 de julho. Porém, pesquisas de opinião feitas no Japão revelam que 60% dos japoneses são contrários à realização dos jogos em meio à pandemia.



Mas, os organizadores alegam que é possível fazer os jogos com segurança. Está prevista a realização de testes diários nos atletas; não será permitida a entrada de visitantes estrangeiros e a participação do público será limitada.

No último domingo (9), um teste com 420 atletas foi realizado no Estádio Olímpico de Tóquio. Até agora, nenhum caso de covid-19 foi registrado nos 11 eventos testes para as olimpíadas realizados. Porém, Tóquio continua em estado de emergência com medidas restritivas.