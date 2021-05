App do Nubank passa por instabilidade e fica fora do ar

No Twitter, o banco informou que ‘nossa base de clientes encontrou oscilações no uso do aplicativo. Lamentamos o ocorrido e estamos focados em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível’, escreveu.

O aplicativo do Nubank ficou fora do ar, nesta segunda-feira (31), segundo relato dos usuários nas redes sociais.

