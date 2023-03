Após expulsão, Dania borrifa seu perfume nas roupas de Sapato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na madrugada desta sexta-feira (17), o Top 10 do BBB 23 (Globo) e Dania Mendez receberam um pedido do Big Boss para arrumar as malas de Cara de Sapato e MC Guimê -eliminados após episódios de importunação sexual na última Festa do Líder.

Enquanto fazia a mala de Sapato, Amanda chorou e resolveu ficar com uma peça de roupa do lutador. Por sua vez, Dania pegou o seu perfume e borrifou nos pertences do ex-brother.

Após o ocorrido, Dania foi para a área externa mostrando o perfume que borrifou nos itens de Sapato.

SARAH: "Esse é o perfume dele?

DANIA: "É o meu perfume"

GABRIEL: "E você passou nas coisas dele?"

DANIA: "Sim!"