Sarah desabafa sobre sentimento de culpa após expulsão de Sapato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê do BBB 23 (Globo), os participantes da casa repercutiram o ocorrido. Em certo ponto da madrugada, Sarah Aline disse para Domitila que está com um sentimento de culpa.

No papo com a modelo, a psicóloga relembrou o momento em que Sapato avançou sobre Dania Mendez na cama do Quarto Fundo do Mar -depois de forçar um beijo na influenciadora.

"Eu fiquei com um sentimento de vergonha quando o Tadeu falou. A primeira cena que veio na minha cabeça foi aquela do cobertor. Eu fiquei me sentindo constrangida de não ter percebido que isso poderia ser mal interpretado. O que tá me batendo agora é que na hora que ele [Sapato] botou o cobertor, eu olhei pra Marvvila. Só que ela [Dania] começou a rir, brincando. E aquilo na minha cabeça foi o suficiente pra eu ignorar os dois segundos que eu olhei", disse Sarah.

"Na hora que ela começou a rir, na minha cabeça foi o suficiente. Mas não é", continuou a sister.