Veja como foi o último Raio-X do BBB 23 de Cara de Sapato e MC Guimê

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cara de Sapato e MC Guimê foram eliminados do BBB 23 (Globo) na noite desta quinta-feira (16) após importunarem sexualmente Bruna Griphao e Dania Mendez na última Festa do Líder.

Na manhã de quinta, os dois brothers tiveram a oportunidade de realizar o último Raio-X da edição. Veja abaixo como foi.

**MC Guimê**

O cantor agradeceu por sua Festa do Líder, com a temática funk ostentação, e disse que se emocionou com a comemoração.

"Eu só tenho a agradecer. Que festa incrível ontem, BBB. Gratidão por tudo. Esquece! Aqui no BBB, onde a magia acontece. Tô muito feliz! Tocou minha música nova, tocou música que eu gosto. Chorei pra caramba. Tô muito feliz e realizado pela festa de ontem. O Raio-X é só gratidão. Agora temos prova do líder e vamos que vamos, daquele jeito", disse o brother.

**Cara de Sapato**

O lutador de MMA afirmou que ficou bastante feliz por comemorar seu aniversário na casa do BBB e mandou um beijo para os amigos e família.

"Bom dia, pessoa! Pô, tô muito feliz por comemorar meu aniversário na casa do BBB. Ontem foi incrível, pela festa do Guimê. Eu pude cantar parabéns com toda a galera. Ontem o clima estava muito bom dentro da casa. E todo mundo pôde curtir o momento. Então, tô super feliz. Queria mandar um beijo para o meu pai, minha mãe e meu irmão. Comemorem aí por mim", afirmou o lutador.