Após desistir do BBB 23, Bruno pede desculpas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após apertar o botão e desistir do BBB 23 (Globo), Bruno Gaga pediu desculpas ao Brasil no confessionário antes de deixar a casa.

VEJA O QUE DISSE O BROTHER

"Olá, gente. Eu sou o Bruno Gaga e estou desistindo do programa BBB 23. Por uma pena, não sei se é fatalidade, mas cheguei ao meu ápice da ansiedade. Coisa que nunca senti lá fora. Quando eu me inscrevi nesse programa, eu queria fazer história na minha vida, mudar a vida da minha família e brilhar. Como eu sempre imaginei, tipo, tem um Bruno guardadinho lá no interior, mas que precisava brilhar. Eu senti uma luz dentro de mim. Eu quero levar a minha alegria. Minha feverção para todo o Brasil. Foi quando eu consegui nessa inscrição do BBB 23. Eu cheguei nesse programa radiante, muito feliz, muito realizado de um sonho, mas depois disso, com a pressão psicológica do jogo e críticas que já escuto lá fora, esse é o meu jeito e eu não iria mudar nunca. Mas foi algo muito além. Aqui gera muito medo, muita insegurança, bateu muita tristeza, bateu saudade, foi infinitas emoções, e eu não estava suportando mais. Quando eu me perdi dentro de mim, eu disse 'meu Deus, eu não sou assim, eu não quero mostrar isso para o Brasil. Esse Bruno apagado, sem brilho e ofuscado'. eu não sou isso. Então, quando eu cheguei nesse limite da ansiedade, eu disse 'eu tô perdido dentro de mim'. Eu orava muito. Às vezes, eu me sentia sozinho aqui e mesmo com várias pessoas, meu corpo estava aqui, mas minha mente estava distante. Eu aguentei muito porque eu quero ficar e mudar a vida daminha família com os propósitos que entrei na casa, mas se eu não consegui ser eu, não iria adiantar eu ficar. Isolado. Sozinho. Acuado. Com aquela angústia e dor no peito".