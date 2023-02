Após Bruno desistir do BBB 23, relembre brothers que já decidiram sair

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Gaga apertou o botão de desistência e decidiu sair do BBB 23 (Globo). Nesta edição, o brother foi o primeiro a apertar o botão. Mas Bruno não foi o único brother a desistir do reality. Relembre quem pediu para sair do confinamento.

DILSINHO - BBB 3

O primeiro brother a desistir era conhecido como Dilsinho Mad Max, no BBB 3. Após 10 dias de confinamento, o brother entrou no confessionário e optou pela desistência, que foi anunciada pelo apresentador Pedro Bial.

Na época, especulou-se que o brother decidiu sair do programa por uma desilusão amorosa com Joseane, por quem se apaixonou na casa. Anos depois, ele declarou que saiu para proteger sua família.

LEONARDO JANCU- BBB 9

O BBB 9 foi o primeiro a ter o já famoso 'quarto branco' Três participantes permaneceram confinados por 30 horas no local -até Leonardo Jancu apertar o botão e confirmar a sua desistência.

"Bate um arrependimento. Não desisti pelo quarto branco, que é uma tortura, como todo mundo falava. Na verdade, dá para aguentar. Não é esse bicho de sete cabeças todo. Hoje em dia, eu aguentaria ficar lá 100 horas", disse em 2020 durante entrevista ao jornal Extra.

KLÉBER BAMBAM - BBB 13

Vencedor da primeira edição do "BBB", Kleber Bambam não foi longe em sua segunda passagem pelo programa. Ele desistiu da disputa em 2013 após reunir os demais participantes.

Ele afirmou que não aguentaria a pressão e que outras pessoas mereceriam ganhar o prêmio mais do que ele. "Vão ser 90 dias, o meu psicológico não vai aguentar", completou ao destacar que não estava se sentindo bem. Ao Fantástico, ele disse: "Pra mim foi mais difícil. Queria deixar uma imagem bacana aqui fora"

TAMIRES PELOSO - BBB 15

A sister disse que teve "ressaca moral" após uma festa do programa em que Rafael Licks deu em cima dela logo após a então namorada, Talita Araújo, ser eliminada.

"O Rafael foi um macho escroto, ele veio atrás de mim na festa, falou para me encontrar com ele no quarto. No dia seguinte acordei com ressaca moral. Não tinha noção (de como era o 'BBB'), eu me inscrevi pelo site, não conhecia ninguém famoso. Pedi para sair, porque estava mal pelos julgamentos das pessoas", afirmou durante o UOL Reage BBB19.

O recado da direção após a desistência de Tamires foi pesado: "Vocês viram como é fácil: é só botar a malinha lá, vocês entram no confessionário e 'bum'! Sumiu da nossa vida, sumiu da nossa história. Morreu pra gente"

ALAN MARINHO - BBB 16

Alan Marinho foi chamado pela produção do programa no confessionário e informado sobre a internação de seu pai.

Ele optou por deixar o reality por conta da gravidade do quadro. Segundo o jornal Extra, Adílson, pai de Alan Marinho, descobriu um nódulo no pulmão pouco antes de o filho entrar no programa. O pai do ex-participante morreu um mês e meio após a desistência.

LUCAS PENTEADO - BBB 21

Lucas teve problemas com os brothers no confinamento desde a primeira festa. Na segunda festa da edição, a jornada do brother no BBB chegou ao fim.

O ator beijou Gilberto, abertamente gay, durante uma festa e foi julgado por alguns brothers de ter se aproveitado após assumir sua bissexualidade.

A desistência foi confirmada pela própria produção, ao vivo, durante o reality. "Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", disse o Big Boss aos outros participantes.

TIAGO ABRAVANEL - BBB 22

Tiago Abravanel aproveitou que os colegas dormiam e desistiu de seguir no jogo.

Ele apertou o 'botão do pânico' -novidade da edição- para sair do confinamento e acionou uma sirene que comunicou sua desistência.

Tiago também prestou solidariedade a Bruno Gaga, após saber da desistência do brother.