Após bate-boca, Ricardo xinga Cezar no BBB 23 de 'cagão, lambe bota'

Além de reclamar de Cezar Black, Ricardo criticou Fred Nicácio. O biomédico opinou sobre a participação do brother no BBB 23 e questionou seu jogo.

Ricardo: "No meio da prova, tento articular com ele para não votar, concorda comigo, aceita, mesmo assim penso em não votar nele e ele vai e entrega meu jogo de novo para os outros."

Ricardo: "Tentei ganhar a Prova do Líder, não rolou. Estou muito p*to mais uma vez com esse cara, esse Black cagão, lambe bota dos outros. Péssima hora de ter achado que eu poderia não votar nele, de ter reconhecido que, por mais que o cara erre, tenta jogar, fazer o jogo acontecer, e outras pessoas que estão aqui não fazem questão nenhuma das coisas acontecerem..."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Raio-X, Ricardo xingou Cezar Black após a Prova do Líder do BBB 23 (Globo). O biomédico criticou o enfermeiro e acrescentou que ele se esconde atrás do Fundo do Mar.

