Sarah ameaça brother após discussão no BBB 23: 'Vai levar esse Monstro'

O brother esclareceu que estava jogando sozinho, e não em grupo. Sarah, que é aliada e vive um romance com Ricardo, afirmou que ele pode ser prejudicado pelo comportamento. Enquanto estava sozinha, ameaçou colocá-lo no Monstro caso ganhe o Anjo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se estranharem no BBB 23 (Globo), Sarah Aline não gostou da reação de Ricardo Alface. Com isso, a sister apontou que brother pode ser seu alvo caso ganhe a Prova do Anjo hoje.

