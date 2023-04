Teto de teatro desaba durante festival com banda brasileira nos EUA

O tornado também destruiu a van da banda, que usou as redes sociais para tranquilizar os fãs: “Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem!”.

A banda brasileira Crypta estava no teatro Apollo Theater, em Illinois, nos EUA, para participar de um festival de death metal quando o teto do local desabou em meio a um tornado que atingiu a região nesta sexta-feira (31).

