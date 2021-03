Aos 73 anos, General Heleno é vacinado contra Covid-19

General Heleno foi diagnosticado com Covid-19 em março do ano passado ao fazer parte de uma comitiva do governo durante viagem aos Estados Unidos.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno, de 73 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 nesta quinta-feira (18), em um posto no sistema drive-thru de Brasília. O ministro postou a imagem em suas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.