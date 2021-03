Em live, presidente Bolsonaro ignora morte de Major Olímpio

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ignorou a morte de seu ex-aliado, senador Major Olímpio (PSL-SP), durante sua live desta quinta-feira (18), que durou cerca de uma hora. Major Olímpio teve morte cerebral em razão da Covid-19 e é o terceiro senador que morre em decorrência da doença.

Na contramão do pai, Eduardo e Flávio Bolsonaro lamentaram a morte do parlamentar nas redes sociais.

Em que pese termos diversas discordâncias, não torço pela morte de ninguém. Que Deus conforte a família e amigos do Senador Major Olímpio neste difícil momento. — (@BolsonaroSP) March 18, 2021

Meus sentimentos a familiares e amigos do senador @majorolimpio . Que Deus o tenha e conforte a todos. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 18, 2021

Bolsonaro cancelou seu compromisso no Congresso Nacional, onde entregaria a medida provisória sobre a nova rodada do auxílio emergencial, após o anúncio da morte do senador.

Major Olímpio era aliado de Bolsonaro na eleição de 2018, no entanto, eles romperam as relações em maio do ano passado. Segundo o Major, Bolsonaro era contra a instalação da CPI da Lava Toga porque poderia prejudicar seus filhos diante do Supremo Tribunal Federal (STF).