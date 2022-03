Ao desviar de cachorro, mulher cai de moto e animal deita ao lado dela durante resgate

Uma mulher caiu de moto após desviar de um cachorro na última quinta (17), na avenida Ayrton Sena, na cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE). Após o acidente, o animal deitou ao lado da mulher durante o resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que divulgou as imagens, o cachorro se mostrou “culpado” pelo acidente. "Nossa equipe de moto resgate chegou e se deparou com a vítima de queda de moto e esse cãozinho, que a todo momento ficou do lado da vítima como se a conhecesse, demonstrando sentimento de culpa, como se estivesse se desculpando pelo ocorrido", afirmou o cabo Emanuel, do Corpo de Bombeiros.

Segundo Emanuel, em 10 anos de trabalho ele nunca tinha presenciado uma situação deste tipo. De acordo com ele, o animal “parecia arrependido” da situação. A mulher não sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento do Recife, com dores no tórax.