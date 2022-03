Nova terapia preventiva ao HIV será testada no Brasil

Tanto no Brasil quanto na África do Sul, a ideia é integrar o medicamento aos programas nacionais de saúde, gerando dados para apoiar sua implantação global.

Aqui no país, o projeto terá como público alvo os grupos mais vulneráveis à infecção pelo HIV: homens que fazem sexo com homens e pessoas trans, de 18 a 30 anos.

A chamada de PREP, Profilaxia Pré-exposição, será feita com o medicameto Cabotegravir de ação prolongada, como explica o diretor de comunicação da Unitaid no BRASIL, Mauricio Cisne.

